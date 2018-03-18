Гендерные стереотипы в Украине: в Госпогранслужбе работает более 11 тыс. женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Государственной пограничной службе Украины работает более 11 тыс. женщин. Об этом УНН рассказал Первый заместитель Госпогранслужбы Василий Серватюк.
“Происходят изменения взглядов, как в Украине, так и во всем мире на роль на место женщины. Почему я так говорю? Госпогранслужба Украины на сегодняшний день — чисто статистически, один из лидеров среди всех правоохранительных органов по количеству женщин, которые проходят службу — работают у нас. Более 11 тыс. женщин — в Государственной пограничной службе Украины, это — почти 30%”, — сказал он.
По словам Серватюк, тематика гендерного равенства на его службе давно изучается, и на сегодняшний день “женщины занимают ту нишу, в которой мужчины не могут составить им конкуренцию”. Например, рассказал собеседник УНН, в кабинках паспортного контроля 60-70% работников — женщины .
“И эта тенденция у нас на сегодняшний день сохраняется”, — добавил он.
Напомним, в четверг, 15 марта, состоялся торжественный прием, посвященный началу деятельности Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАПП). Во время мероприятия о понятии и случаи домогательств в Украине УНН рассказала заместитель начальника Департамента патрульной полиции, руководитель УАПП Екатерина Павличенко.