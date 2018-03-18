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Гендерні стереотипи в Україні: у Держприкордонслужбі працює понад 11 тисяч жінок

Київ • УНН

 • 13070 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Державній прикордонній службі України працює понад 11 тисяч жінок. Про це УНН розповів Перший заступник Держприкордонслужби Василь Серватюк.

“Відбуваються зміни поглядів, як в Україні, так і в усьому світі на роль на місце жінки. Чому я так кажу? Держприкордонслужба України на сьогоднішній день — чисто статистично, один із лідерів серед усіх правоохоронних органів за кількістю жінок, які проходять службу — працюють у нас. Більше 11 тисяч жінок — в Державній прикордонній службі України, це — майже 30%”, — сказав він.

За словами Серватюка, тематика гендерної рівності на його службі давно вивчається, і на сьогоднішній день" жінки займають ту нішу, в якій чоловіки не можуть скласти їм конкуренцію“. Наприклад, розповів співрозмовник УНН, у кабінках паспортного контролю 60-70% працівників — жінки.

“І ця тенденція у нас на сьогоднішній день зберігається”, — додав він.

Нагадаємо, в четвер, 15 березня, відбувся урочистий прийом, присвячений початку діяльності Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО). Під час заходу про поняття і випадки домагань в Україні УНН розповіла заступник начальника Департаменту патрульної поліції, керівник УАППО Катерина Павліченко.

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