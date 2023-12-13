Генассамблея ООН не осудила ХАМАС в резолюции по Газе
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и Палестиной, но отклонила поправку США об осуждении Хамаса. 153 страны проголосовали за резолюцию, десять - против, двадцать три - воздержались.
В столице заработало "челночное движение" поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская": расписание движения
Между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов с интервалом 13 и 17 минут.
На Киевщине в результате взрыва газа один человек погиб, еще один пострадал
В Обуховском районе Киевской области в результате взрыва газа в частном доме погиб мужчина и пострадала женщина. Спасатели вытащили обоих пострадавших, но мужчину не удалось реанимировать.
Ракетная атака рф на Киев: прокуратура показала последствия
В результате ракетного обстрела Киева российскими войсками пострадали более 50 человек, в том числе ребенок.
На Луганщине россияне усиливают контроль над населением, устанавливают камеры с распознаванием лиц
Россияне усиливают наблюдение в оккупированном Луганске, устанавливая камеры распознавания лиц и увеличивая количество патрулей, нацеленных на дезертиров и мужчин призывного возраста. Неблагоприятные погодные условия ограничили использование беспилотников и воздуха, поэтому российские войска полагаются на артиллерию.
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал
Бывший вице-премьер-министр Украины Гройсман и его соратник Кистион причастны к коррупции, а сын Кистиона унаследовал руководство крупного коммунального предприятия, несмотря на продолжающиеся расследования их деятельности, связанной с нецелевым использованием средств государственного бюджета и непотизмом.
россияне дважды за ночь обстреляли Сумскую область
Российские войска дважды обстреляли Сумскую область Украины в течение ночи, в результате чего было зафиксировано пять взрывов.
Полиция проводит следственные действия в киевском метрополитене, относительно разгерметизации тоннеля на "синей ветке"
Киевская полиция расследует халатность при строительстве и обслуживании тоннеля метрополитена, которая привела к его разгерметизации и последующему затоплению. Проводятся обыски в общественных организациях и частной компании с целью установления виновных.
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших из-за атаки рф на Киев
Большинство пострадавших от ракетного удара России по Киеву находятся в удовлетворительном состоянии; 20 госпитализированы, в том числе 2 детей. Пострадала одна больница, но она продолжает работать, жертв нет.