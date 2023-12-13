Генассамблея ООН не осудила ХАМАС в резолюции по Газе

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Бывший вице-премьер-министр Украины Гройсман и его соратник Кистион причастны к коррупции, а сын Кистиона унаследовал руководство крупного коммунального предприятия, несмотря на продолжающиеся расследования их деятельности, связанной с нецелевым использованием средств государственного бюджета и непотизмом.