Ізраїль готовий до війни "на два фронти" - речник ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зі сторони Лівану у вівторок продовжився обстріл населених пунктів Ізраїлю. Речник ЦАХАЛ підполковник Річард Хехт заявив, що Ізраїль здатен вести війну не тільки з ХАМАС, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Хехт повідомив, що у вівторок через кордон з боку Лівану продовжився обстріл Ізраілю. Була випущена протитанкова ракета, в результаті чого кілька людей отримали поранення. Ізраїльські війська відкрили вогонь у відповідь.
"Наші правила ведення вогню на кордоні зараз дуже чіткі: Будь-хто, хто наблизиться до паркану, буде застрелений", - сказав Хехт про північний кордон.
Він попередив, що Ліван повинен запитати себе: "Чи хочуть вони ризикувати своїм майбутнім заради ХАМАС?".
Відповідаючи на запитання, чи здатен Ізраїль вести війну на два фронти, Хехт сказав:
"Звичайно, ми можемо. Але рівень насильства буде дуже, дуже поганим. Але, звичайно, ми можемо".
Доповнення
Також речник ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль стурбований гуманітарною ситуацією в Газі, але поки що перемир'я не досягнуто, а контрольно-пропускний пункт «Рафах» в Газу з Єгипту залишається закритим.
Додамо
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала в соціальних мережах повідомлення про те, що завдає удари по цілях терористів "Хезболли" в Лівані.