Израиль готов к войне "на два фронта" - спикер ЦАХАЛ

Детали

Хехт сообщил, что во вторник через границу со стороны Ливана продолжился обстрел Израиля. Была выпущена противотанковая ракета, в результате чего несколько человек получили ранения. Израильские войска открыли ответный огонь.

"Наши правила ведения огня на границе сейчас очень четкие: Любой, кто приблизится к забору, будет застрелен", - сказал Хехт о северной границе.

Он предупредил, что Ливан должен спросить себя: "Хотят ли они рисковать своим будущим ради ХАМАС?".

Отвечая на вопрос, способен ли Израиль вести войну на два фронта, Хехт сказал:

"Конечно, мы можем. Но уровень насилия будет очень, очень плохим. Но, конечно, мы можем".

Дополнение

Также спикер ЦАХАЛ заявил, что Израиль обеспокоен гуманитарной ситуацией в Газе, но пока что перемирие не достигнуто, а контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Газу из Египта остаётся закрытым.

Добавим

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что наносит удары по целям террористов "Хезболлы" в Ливане.