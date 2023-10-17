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Израиль готов к войне "на два фронта" - спикер ЦАХАЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Со стороны Ливана во вторник продолжился обстрел населенных пунктов Израиля. Представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что Израиль способен вести войну не только с ХАМАС, сообщает CNN, пишет УНН.

Израиль готов к войне "на два фронта" - спикер ЦАХАЛ

Детали

Хехт сообщил, что во вторник через границу со стороны Ливана продолжился обстрел Израиля. Была выпущена противотанковая ракета, в результате чего несколько человек получили ранения. Израильские войска открыли ответный огонь.

"Наши правила ведения огня на границе сейчас очень четкие: Любой, кто приблизится к забору, будет застрелен", - сказал Хехт о северной границе.

Он предупредил, что Ливан должен спросить себя: "Хотят ли они рисковать своим будущим ради ХАМАС?".

Отвечая на вопрос, способен ли Израиль вести войну на два фронта, Хехт сказал:

"Конечно, мы можем. Но уровень насилия будет очень, очень плохим. Но, конечно, мы можем".

Дополнение

Также спикер ЦАХАЛ заявил, что Израиль обеспокоен гуманитарной ситуацией в Газе, но пока что перемирие не достигнуто, а контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Газу из Египта остаётся закрытым.

Добавим

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что наносит удары по целям террористов "Хезболлы" в Ливане.

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