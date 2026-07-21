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Геймеры получат возможность поиграть в Call of Duty: Modern Warfare 4 до релиза

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 4 стартует 21 августа с ранним доступом для предзаказавших. Второй открытый уикенд для всех платформ, включая Nintendo Switch 2, пройдет с 28 августа по 1 сентября.

Геймеры получат возможность поиграть в Call of Duty: Modern Warfare 4 до релиза
Фото: www.callofduty.com

Компания-производитель видеоигр Activision объявила полный график бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 4, которое будет охватывать сразу несколько этапов доступа. Старт ранней бета-версии запланирован на 21 августа, сразу после трансляции Call of Duty: NEXT, в ходе которой разработчики проведут детальный обзор мультиплеерного контента. Ранний доступ продлится до 25 августа и будет открыт для тех, кто оформил предварительный заказ на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Об этом сообщается на сайте игры, передает УНН.

Детали

Первый уикенд начинается 21 августа и заканчивается 25 августа. В бета-тестировании с ранним доступом могут принять участие игроки, оформившие предварительный заказ на игру на следующих платформах: XBOX Series X|S, PlayStation 5 и ПК

 - говорится в сообщении.

Также сообщается, что второй бета-уикенд откроется для всех игроков на всех платформах, независимо от того, сделали ли они предварительный заказ, включая игроков на Nintendo Switch 2. Бета-уикенд Modern Warfare 4 запланирован на период с 28 августа по 1 сентября. Также пользователи Nintendo Switch 2 смогут оформить предзаказ игры с 26 августа.

Готовьтесь погрузиться в разнообразные многопользовательские карты и режимы, выбирая из широкого ассортимента совершенно новых персонажей. Испытайте свои силы в новых и уже знакомых режимах - от "Поиск и уничтожение" до совершенно нового "Кил-блок", а также на тренировочном курсе по мобильности

- добавили разработчики.

Дополнение

Call of Duty: Modern Warfare 4 - будущий военный шутер от первого лица, над которым работает американская студия Infinity Ward под эгидой издательства Activision. Проект позиционируется как двадцать третья по счету часть глобальной франшизы Call of Duty и непосредственный сиквел к выпущенной ранее Call of Duty: Modern Warfare III.

Официальный релиз игры запланирован на 23 октября 2026 года для консолей нового поколения PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и персональных компьютеров на базе Windows.

Согласно сюжету шутера, на Корейском полуострове вспыхивает война в результате полномасштабного вторжения Северной Кореи, что угрожает дестабилизировать мир в Call of Duty: Modern Warfare 4.

Отряд молодых южнокорейских солдат пытается выжить на линии фронта, которая стремительно рушится, пока за полмира оттуда мстительный капитан Прайс ведет личную теневую войну, всегда опережая на шаг тех, кто за ним охотится. Когда тайная миссия Прайса сталкивается с силами вторжения, война быстро выходит из-под контроля.

Modern Warfare 4 переносит серию на более темную и опасную территорию, где эскалация и ее последствия доводят продолжительные сюжетные линии до мощного и эмоционального переломного момента. Кампания погружает игроков в окопную войну в Корее, ближние бои в Нью-Йорке, ожесточенные погони в Париже, ночные рейды SAS в Мумбаи и штурмы целых городов с целью возвращения оккупированных территорий - говорится в описании игры.

Стоимость игры в Украине начинается от 2449 гривен за стандартное издание. Издание "Vault Edition", которое включает в себя внешний вид персонажа "Охотник-убийца"; набор персонажей "Враждебный альянс"; набор персонажей "Спецназ"; коллекцию фирменного оружия, стоит в Украине 3724 гривны.

Напомним

Сооснователь серии Call of Duty Винс Зампелла погиб в автокатастрофе на юге Калифорнии. Он был известен своей работой над Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.

Павел Башинский

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