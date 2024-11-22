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Где ожидать снег и дождь: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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В Украине ожидается облачная погода с осадками в виде снега и дождя, местами гололедица. Температура будет колебаться от -6° ночью до +13° днем, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с.

В Украине сегодня ожидается погода со снегом и дождем, температура от -6° до +13°. На дорогах гололедица, порывы ветра местами до 20 м/с, наибольшие осадки прогнозируют на Закарпатье, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 22 ноября облачно, ночью в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь, на Закарпатье значительные осадки.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью на востоке и западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, на юге страны 8-13°.

В Карпатах ночью умеренный, днем значительный снег, метель; температура ночью 6-11°, днем 0-5° мороза. 

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-4° тепла. По Киеву температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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