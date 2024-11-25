Где ожидается гололедица и какие температурные сюрпризы ждут: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 25 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, кроме Карпат. На западе и севере возможна гололедица, температура от -7° ночью до +7° днем.
В Украине 25 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, кроме Карпат. На западе и севере возможна гололедица, температура от -7° ночью до +7° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 25 ноября облачно с прояснениями.
Без осадков, лишь в Карпатском регионе ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.
В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, на востоке и юге страны северный, 5-10 м/с, в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 2-7° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
По Киеву температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.