Где ожидается гололедица и какие температурные сюрпризы ждут: прогноз погоды на сегодня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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В Украине 25 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, кроме Карпат. На западе и севере возможна гололедица, температура от -7° ночью до +7° днем.

В Украине 25 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, кроме Карпат. На западе и севере возможна гололедица, температура от -7° ночью до +7° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 ноября облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь в Карпатском регионе ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, на востоке и юге страны северный, 5-10 м/с, в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 2-7° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

По Киеву температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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