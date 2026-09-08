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ГБР сможет вернуться к делу о выводе земель Киевской ГЭС, в котором фигурировал владелец Concorde Capital Игорь Мазепа, — эксперт

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Эксперт предполагает, что расследование ГБР относительно 7 гектаров земель Киевской ГЭС могли закрыть из-за закона, имеющего обратную силу. Официальный статус дела неизвестен.

ГБР сможет вернуться к делу о выводе земель Киевской ГЭС, в котором фигурировал владелец Concorde Capital Игорь Мазепа, — эксперт

Расследование ГБР по факту незаконного присвоения земель Киевской ГЭС, вероятно, было остановлено после принятия специального закона. Нормативный акт 2025 года, который в СМИ называли «законом Мазепы», предусматривает снятие ответственности за истечением срока давности со всех приобретателей земли, даже если земля была получена с нарушением закона. Среди фигурантов одного из таких дел был владелец инвестбанка Concorde Capital  Игорь Мазепа. Об этом пишет в своем экспертном блоге экс-редактор «Экономической правды» Сергей Лямец, передает УНН.

«Не исключено, что дело похоронено или закрыто на основании положения закона, имеющего обратную силу... Официально виновным по делу о землях Киевской ГЭС Мазепа не признан, текущий статус расследования ГБР неизвестен», — считает он.

В январе 2024 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в офисе Concorde Capital, а Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу. Инвестбанкира и его брата признали фигурантами расследования по делу о завладении более чем 7 гектарами земель в пределах защитной дамбы Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС. По версии следствия, земли водного фонда переоформляли как сельскохозяйственные, после чего передавали гражданам, а те продавали их застройщикам. На этих участках впоследствии появились коттеджные городки, в частности Shelest и Goodlife Park, построенные Мазепой. Глава ГБР Алексей Сухачов заявлял, что среди подозреваемых — трое известных бизнесменов, которые распределили между собой территории и договорились с должностными лицами о принятии нужных решений.

После задержания Мазепы в его поддержку выступила часть крупного бизнеса. После вмешательства Владимира Зеленского 12 марта 2025 года Верховная рада приняла закон Украины №4292-IX, который ограничил возможность государства истребовать землю у добросовестного приобретателя, если с момента первоначального приобретения прошло более десяти лет. Срок исковой давности по таким требованиям закон сократил до трех лет. Важно, что закон имеет обратную силу во времени, что является довольно нетипичной практикой. По мнению автора, законодательная власть Украины фактически легитимировала незаконное завладение землями.

Однако, подчеркнул Лямец, государство может вернуться к рассмотрению дела. Освобождение от ответственности не действует, если незаконно приобретенные земли относятся к объектам критической инфраструктуры. Дамба Киевской ГЭС может относиться именно к таким землям. По мнению автора, безнаказанность по делу о возможном незаконном завладении землями Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе, которой можно избежать, если будет обвинительный приговор суда.

«Окончательное решение должны вынести не политики и лояльные СМИ, и даже не лояльные депутаты, а документы уголовного производства и, в конечном счете, суд», — резюмирует экс-редактор «Экономической правды».

Автор считает, что Мазепа имеет имидж бизнесмена, склонного брать на себя высокие риски. По словам автора, он неоднократно фигурировал в экономических скандалах, связанных с земельными активами, долговыми обязательствами и другими проектами. Однако каждый раз владелец Concorde Capital избегал ответственности, в том числе благодаря связям во власти Украины. В частности, как утверждает Лямец, в бизнес-биографии Мазепы есть и невыплата задолженности банкам на миллионы долларов, дело о сотрудничестве платежной системы TYME с россиянами, а также претензии обманутых клиентов из-за схем PrivateFX на рынке FOREX.

Единственным кейсом, в котором Мазепе не удалось избежать ответственности, был гражданский иск со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Комиссия установила, что некто использовал хакеров, чтобы получить инсайдерскую информацию. Благодаря использованию украденных пресс-релизов, в частности, офшорная компания Concorde Bermuda Ltd (хедж-фонд, созданный на Бермудских островах, но с основным местом деятельности в Киеве) заработала около $3,6 млн прибыли.

«В феврале 2016 года SEC объявила о соглашении, согласно которому Concorde Bermuda должна была выплатить $4,2 млн. И — выплатила. Очень важно, что соглашение было заключено без признания или отрицания обвинений SEC», — подчеркнул Лямец.

По мнению автора публикации, в Украине Мазепа активно сотрудничает с государством, которое якобы критикует за вмешательство в дела бизнеса, именно ради избежания ответственности. 

Лилия Подоляк

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