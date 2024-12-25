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ГБР снова задержало бывшего военкома Борисова: почему

ГБР снова задержало бывшего военкома Борисова: почему

Киев  •  УНН

 • 5513 просмотра

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ГБР задержало в Киеве бывшего руководителя Одесского ТЦК Евгения Борисова после внесения за него залога. По данным следствия, после выхода из изолятора он планировал скрыться за границу.

ГБР в Киеве задержало бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в размере 39,364 млн гривен. Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия. Об этом сообщили в ГБР, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

"Сотрудники ГБР задержали бывшего чиновника в Киеве сегодня, 25 декабря. Ему сообщено о подозрении в совершении новых уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщают, что он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и соответствующего заключения МСЭК ему было необоснованно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года.

Также ГБР расследует уголовное производство по подозрению бывшего военкома в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 УК Украины - организация легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках этого уголовного производства, по материалам ГБР, суд передал в управление АРМА дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене бывшего военкома.

Также суд передал АРМА автомобили MERCEDES-BENZ EQV стоимостью 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн грн. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Как напоминает ГБР, ранее были направлены в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 368-5 УК Украины - приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, что более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины - неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.

Дополнение

28 мая, в Киеве при выходе из СИЗО сотрудники ГБР уже повторно задерживали бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после внесения залога он планировал выехать за границу.

В апреле правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обвинительный акт направлен в суд.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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