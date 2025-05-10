ГБР разоблачило схему хищения горючего в воинской части в Николаевской области
Киев • УНН
Начальник отдела хранения горючего с подчиненным сливали и продавали дизель местным фермерам. Злоумышленники реализовали не менее 13 тыс. литров горючего.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему хищения горючего, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Отмечается, что начальник отдела хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области вместе с подчиненным систематически сливал и сбывал дизельное горючее, выделенное для военных.
Для предотвращения нелегальной перепродажи горючее специально маркировалось красным красителем, однако это не остановило фигурантов. Горючее вывозили за пределы части и продавали местным фермерам вдвое дешевле рыночной цены: по 25 гривен за литр с красителем и по 28 - без него
По предварительным данным, с начала 2025 года злоумышленники реализовали не менее 13 тысяч литров горючего. 7 мая они были задержаны при передаче более 125 тысяч гривен за партию объемом 5 тысяч литров.
Фигурантам сообщено о подозрении в завладении военным имуществом в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей
ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к схеме.
Напомним
СБУ обнаружила хищение 153 млн грн из бюджета Киева во время строительства Подольского моста. Чиновники КГГА искусственно завысили стоимость стройматериалов, в частности сеток для укрепления опор.
Махинации с закупкой оборудования: завершено следствие в отношении экс-чиновника МВД Украины09.04.25, 16:23 • 11367 просмотров