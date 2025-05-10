ГБР разоблачило схему хищения горючего в воинской части в Николаевской области

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему хищения горючего, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что начальник отдела хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области вместе с подчиненным систематически сливал и сбывал дизельное горючее, выделенное для военных.

Для предотвращения нелегальной перепродажи горючее специально маркировалось красным красителем, однако это не остановило фигурантов. Горючее вывозили за пределы части и продавали местным фермерам вдвое дешевле рыночной цены: по 25 гривен за литр с красителем и по 28 - без него