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Financial Times

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ДБР викрило схему розкрадання пального у військовій частині на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Начальник відділу зберігання пального з підлеглим зливали та продавали дизель місцевим фермерам. Зловмисники реалізували щонайменше 13 тис. літрів пального.

ДБР викрило схему розкрадання пального у військовій частині на Миколаївщині

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадання пального, призначеного для потреб Збройних Сил України (ЗСУ). Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що начальник відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївської області разом із підлеглим систематично зливав та збував дизельне пальне, виділене для військових.

Для запобігання нелегальному перепродажу пальне спеціально маркувалося червоним барвником, однак це не зупинило фігурантів. Пальне вивозили за межі частини та продавали місцевим фермерам удвічі дешевше за ринкову ціну: по 25 гривень за літр із барвником та по 28 - без нього

- повідомили в ДБР.

За попередніми даними, від початку 2025 року зловмисники реалізували щонайменше 13 тисяч літрів пального. 7 травня їх затримали під час передачі понад 125 тисяч гривень за партію обсягом 5 тисяч літрів.

Фігурантам повідомлено про підозру у заволодінні військовим майном в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад

- йдеться у дописі Державного бюро розслідувань.

ДБР встановлює повне коло осіб, причетних до схеми.

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