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"Газпром" потребовал через арбитраж расторжения контрактов с "Нафтогазом"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. “Газпром” подал в арбитраж документы для расторжения контрактов с “Нафтогазом” на поставку и транзит газа, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

"Газпром" потребовал через арбитраж расторжения контрактов с "Нафтогазом"

“Сегодня „Газпром“ подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК „Нафтогаз Украины“ на поставку газа и его транзит через территорию республики”, — сказано в сообщении.

В компании отметили, что переговоры с “Нафтогазом” к результату не привели.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко сообщил, что “Нафтогаз” может обратиться в суд, чтобы компенсировать убытки, связанные с тем, что “Газпром” не выполнит своих обязанностей по транзиту газа до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что государство Россия может передать “Газпрому” свои права требования по ценным бумагам в деле “долга Януковича”, в результате чего обращения “Нафтогаза” в суды третьих стран о взысканиях на активы “Газпрома” будут заблокированы.

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