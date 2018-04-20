"Газпром" вимагає через арбітраж розірвання контрактів з "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. “Газпром” подав в арбітраж документи для розірвання контрактів з “Нафтогазом” на постачання і транзит газу, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Сьогодні ”Газпром“ подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК ”Нафтогаз України“ на поставку газу і його транзит через територію республіки", - йдеться у повідомленні.
У компанії відзначили, що переговори з “Нафтогазом” до результату не привели.
Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що “Нафтогаз” може звернутися до суду, щоб компенсувати збитки, пов’язані з тим, що “Газпром” не виконає своїх обов’язків по транзиту газу до кінця 2019 року.
Раніше повідомлялося, що держава Росія може передати “Газпрому” свої права вимоги за цінними паперами у справі “боргу Януковича”, в результаті чого звернення “Нафтогазу” в суди третіх країн про стягнення на активи “Газпрому” будуть заблоковані.