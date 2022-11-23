«Газпром» угрожает сократить поток газа в Европу через Украину

Детали

Европейские цены на природный газ продолжили рост после того, как ПАО «Газпром» заявил, что может ограничить поставки последним маршрутом в оставшуюся Западную Европу на следующей неделе, как раз в то время, когда температура упадет ниже сезонных норм, а чистый отбор из хранилищ растет.

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Сравнительные фьючерсы выросли на 4,2% после того, как российский экспортер газа заявил, что часть его топлива, идущего через Украину и предназначенная для Молдовы, остается в транзитной стране. Поставки российского газа в Европу уже незначительны, чем в предыдущие годы, при этом большинство основных маршрутов, кроме Украины, закрыты.

Напомним

Российский "Газпром" обвинил Украину в якобы отборе газа, предназначенного для Молдовы – и пригрозил сократить поставки. В НАК «Нефтегаз Украины» опровергли очередное обвинение "Газпрома" в краже Украиной газа.