«Газпром» угрожает сократить поток газа в Европу через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Крупнейший в России производитель и экспортер сжиженного природного газа «Газпром» пригрозил сократить поставки газа через Украину на следующей неделе, как раз в тот момент, когда холодные зимние температуры побуждают европейцев начать использовать свои запасы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Европейские цены на природный газ продолжили рост после того, как ПАО «Газпром» заявил, что может ограничить поставки последним маршрутом в оставшуюся Западную Европу на следующей неделе, как раз в то время, когда температура упадет ниже сезонных норм, а чистый отбор из хранилищ растет.
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Сравнительные фьючерсы выросли на 4,2% после того, как российский экспортер газа заявил, что часть его топлива, идущего через Украину и предназначенная для Молдовы, остается в транзитной стране. Поставки российского газа в Европу уже незначительны, чем в предыдущие годы, при этом большинство основных маршрутов, кроме Украины, закрыты.
Напомним
Российский "Газпром" обвинил Украину в якобы отборе газа, предназначенного для Молдовы – и пригрозил сократить поставки. В НАК «Нефтегаз Украины» опровергли очередное обвинение "Газпрома" в краже Украиной газа.