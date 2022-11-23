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«Газпром» погрожує скоротити потік газу до Європи через Україну

«Газпром» погрожує скоротити потік газу до Європи через Україну

Київ • УНН

 • 536619 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Найбільший у Росії виробник та експортер зрідженого природного газу «Газпром» пригрозив скоротити поставки газу через Україну наступного тижня, якраз у той момент, коли холодні зимові температури спонукають європейців почати використовувати свої запаси.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європейські ціни на природний газ продовжили зростання після того, як ПАТ «Газпром» заявив, що може обмежити поставки останнім маршрутом до Західної Європи, що залишився, наступного тижня, якраз у той час, коли температура впаде нижче сезонних норм, а чистий відбір зі сховищ зростає.

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Порівняльні ф’ючерси зросли на 4,2% після того, як російський експортер газу заявив, що частина його палива, що йде через Україну та призначена для Молдови, залишається в транзитній країні. Поставки російського газу в Європу вже незначні, ніж у попередні роки, при цьому більшість основних маршрутів, окрім України, закриті.

Нагадаємо

Російський "Газпром" звинуватив Україну у нібито відборі газу, призначеного для Молдови - і пригрозив скоротити постачання. У НАК «Нафтогаз України» спростували чергове звинувачення "Газпрому" в крадіжці Україною газу.

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