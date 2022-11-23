«Газпром» погрожує скоротити потік газу до Європи через Україну

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Європейські ціни на природний газ продовжили зростання після того, як ПАТ «Газпром» заявив, що може обмежити поставки останнім маршрутом до Західної Європи, що залишився, наступного тижня, якраз у той час, коли температура впаде нижче сезонних норм, а чистий відбір зі сховищ зростає.

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Порівняльні ф’ючерси зросли на 4,2% після того, як російський експортер газу заявив, що частина його палива, що йде через Україну та призначена для Молдови, залишається в транзитній країні. Поставки російського газу в Європу вже незначні, ніж у попередні роки, при цьому більшість основних маршрутів, окрім України, закриті.

Нагадаємо

Російський "Газпром" звинуватив Україну у нібито відборі газу, призначеного для Молдови - і пригрозив скоротити постачання. У НАК «Нафтогаз України» спростували чергове звинувачення "Газпрому" в крадіжці Україною газу.