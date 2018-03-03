"Газпром" начал процесс расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сказал он.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.