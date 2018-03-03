"Газпром" почав процес розірвання контрактів з "Нафтогазом" у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. "Газпром" почав в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на поставку і транзит газу з "Нафтогазом України", повідомив в суботу заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Ми почали процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України". І нова справа в Стокгольмському арбітражі за цим позовом "Газпрому" абсолютно точно буде розглядати інший склад арбітрів", - сказав він.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.