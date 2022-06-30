"Газпром" и "Сбербанк" обвалили российский фондовый рынок: отказались платить дивиденды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российский энергетический гигант "Газпром" заявил о решении не выплачивать дивиденды за 2021 год, после чего акции компании подешевели почти на треть. Вслед за "Газпромом" такое решение принял и "Сбербанк". Это спровоцировало обвал на российском фондовом рынке, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Так, годовое общее собрание акционеров "Газпрома", по сообщению ПАО, не приняло решение по вопросам распределения прибыли компании и о дивидендах за 2021 год.
После этого росСМИ со ссылкой на данные Московской биржи сообщили о том, что акции "Газпрома" подешевели на треть (-30,2%, до 207,69 руб. за штуку). До сообщений о решении бумаги газового концерна поднимались на Московской бирже до 310,82 руб. (+4,4%). К 12:27 по Москве они торговались за 227 руб. за акцию (-23,46%).
Вслед за "Газпромом", собрание акционеров российского "Сбербанка" решило не выплачивать дивиденды за 2021 год. По сообщениям, котировки крупнейшего банка страны упали на 3,76% и достигли 127,81 рубля за акцию.
The Insider уже констатирует, что "Газпром" и "Сбербанк" обвалили российский фондовый рынок - решение отказаться от выплаты дивидендов привело к панике на Московской бирже и тотальным распродажам. Индекс Мосбиржи на пике снижался в районе 7% до 2184,71 пункта.
Дополнение
Нафтогаз между тем отмечает, что Украина будет иметь право судиться с "Газпромом" в международном арбитраже в июле.