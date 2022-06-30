"Газпром" і "Сбєрбанк" обвалили російський фондовий ринок: відмовилися платити дивіденди

Деталі

Так, річні загальні збори акціонерів "Газпрому", за повідомленням ПАТ, не ухвалили рішення з питань про розподіл прибутку компанії та про дивіденди за 2021 рік.

Після цього росЗМІ з посиланням на дані Московської біржі повідомили про те, що акції "Газпрому" подешевшали на третину (-30,2%, до 207,69 руб. за штуку). До повідомлень про рішення папери газового концерну піднімалися на Московській біржі до 310,82 крб. (+4,4%). До 12:27 по Москві вони торгувалися за 227 руб. за акцію (-23,46%).

Слідом за "Газпромом", збори акціонерів російського "Сбербанку" вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. За повідомленнями, котирування найбільшого банку країни впали на 3,76% і сягнули 127,81 рубля за акцію.

The Insider уже констатує, що "Газпром" та "Сбєрбанк" обвалили російський фондовий ринок - рішення відмовитися від виплати дивідендів призвело до паніки на Московській біржі та тотальних розпродажів. Індекс Мосбіржі на піку знижувався в районі 7% до 2184,71 пункту.

Доповнення

Нафтогаз тим часом зазначає, що Україна матиме право позиватись до "Газпрому" в міжнародний арбітраж у липні.