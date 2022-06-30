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"Газпром" і "Сбєрбанк" обвалили російський фондовий ринок: відмовилися платити дивіденди

"Газпром" і "Сбєрбанк" обвалили російський фондовий ринок: відмовилися платити дивіденди

Київ • УНН

 • 224749 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив про рішення не виплачувати дивіденди за 2021 рік, після чого акції компанії подешевшали майже на третину. Слідом за "Газпромом" таке рішення ухвалив і "Сбєрбанк". Це спровокувало обвал на російському фондовому ринку, пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Так, річні загальні збори акціонерів "Газпрому", за повідомленням ПАТ, не ухвалили рішення з питань про розподіл прибутку компанії та про дивіденди за 2021 рік.

Після цього росЗМІ з посиланням на дані Московської біржі повідомили про те, що акції "Газпрому" подешевшали на третину (-30,2%, до 207,69 руб. за штуку). До повідомлень про рішення папери газового концерну піднімалися на Московській біржі до 310,82 крб. (+4,4%). До 12:27 по Москві вони торгувалися за 227 руб. за акцію (-23,46%).

Слідом за "Газпромом", збори акціонерів російського "Сбербанку" вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. За повідомленнями, котирування найбільшого банку країни впали на 3,76% і сягнули 127,81 рубля за акцію.

The Insider уже констатує, що "Газпром" та "Сбєрбанк" обвалили російський фондовий ринок - рішення відмовитися від виплати дивідендів призвело до паніки на Московській біржі та тотальних розпродажів. Індекс Мосбіржі на піку знижувався в районі 7% до 2184,71 пункту.

Доповнення

Нафтогаз тим часом зазначає, що Україна матиме право позиватись до "Газпрому" в міжнародний арбітраж у липні.

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