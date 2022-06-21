Україна матиме право позиватись до Газпрому в міжнародний арбітраж у липні – Вітренко

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“Умовами нашого контракту з Газпромом передбачено що є 45 днів на намагання врегулювати наші суперечки перед тим, як ми можемо піти в арбітраж. Наступного місяця цей термін спливає, і якщо нічого не станеться — мається на увазі, дива не станеться і Газпром змінить все ж свою позицію — якщо він не змінить свою позицію, це означатиме що наступного місяця ми будемо мати право звертатись у міжнародний арбітраж”, — сказав Вітренко.

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Він додав що компанія, звичайно, буде використовувати “всі права, які у нас є за цим контрактом, зокрема щодо звернення в міжнародний арбітраж”.

Зі слів голови Нафтогазу, Газпром зараз недоплачує за транзит за ті обсяги, які він забронював і які є доступними для транзитування.

Нагадаємо

Минулого місяця окупанти пошкодили магістральний газогін, через що було зупинене газопостачання Донецької та Луганської областей.