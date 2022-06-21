Украина будет иметь право судиться с Газпромом в международном арбитраже в июле – Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. По транзитному контракту Нафтогаз сможет идти в международный арбитраж по действиям Газпрома в следующем месяце. Об этом сказал исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на пресс-конференции во вторник, пишет УНН.
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“Условиями нашего контракта с Газпромом предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает, и если ничего не произойдет — имеется в виду, чуда не произойдет и Газпром изменит все же свою позицию — если он не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж”, — сказал Витренко.
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Он добавил что компания, конечно, будет использовать “все права, которые у нас есть по настоящему контракту, в частности относительно обращения в международный арбитраж”.
По словам главы Нафтогаза, Газпром сейчас недоплачивает за транзит за те объемы, которые он забронировал и которые доступны для транзитирования.
Напомним
В прошлом месяце оккупанты повредили магистральный газопровод, из-за чего было остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей.