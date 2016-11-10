"Газпом" разместил евробонды на 1 млрд. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. "Газпром" разместил евробонды на 1 млрд. евро, годовой купон определен на уровне 3,125%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Лондонскую биржу, передает УНН.
Сообщается, что срок погашения бумаг - до 17 ноября 2023 года.
Агентами по размещению выбраны Bank of China Limited London Branch, JP Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG и Bank GPB International SA
Отмечается, что доходы от размещения бумаг пойдут на финансирование кредита, использованного в общих корпоративных целях.