"Газпом" розмістив євробонди на 1 млрд. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. "Газпром" розмістив євробонди на 1 млрд. євро, річний купон визначено на рівні 3,125%. Про це повідомив ТАСС з посиланням на Лондонську біржу, передає УНН.
Повідомляється, що термін погашення паперів - до 17 листопада 2023 року.
Агентами з розміщення обрані Bank of China Limited London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG и Bank GPB International S.A.
Зазначається, що доходи від розміщення паперів підуть на фінансування кредиту, використаного в загальних корпоративних цілях.