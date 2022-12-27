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Газовый баллон взорвался в столичной многоэтажке: пострадала 17-летняя девушка

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В столичной многоэтажке произошел взрыв газового баллончика. Как сообщили в ГСЧС, пострадала 17-летняя девушка, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, взрыв произошел на ул. Радужной, 57 в Днепровском районе столицы.

Как оказалось, на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика без последующего горения.

"Спасатели проверили жилье. В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диазнозом острая реакция на стресс и ссадинами кисти руки ее передали медикам. От госпитализации девушка отказалась", - говорится в сообщении.

Также, в результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры, мебель и бытовая техника на кухне.

Обстоятельства данного события будут устанавливаться правоохранительными органами.

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