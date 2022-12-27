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Газовий балон вибухнув у столичній багатоповерхівці: постраждала 17-річна дівчина

Газовий балон вибухнув у столичній багатоповерхівці: постраждала 17-річна дівчина

Київ • УНН

 • 454478 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У столичній багатоповерхівці стався вибух газового балончику. Як повдіомили у ДСНС, постраждала 17-річна дівчина, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, вибух стався на вул. Райдужній, 57, що у Дніпровському районі столиці.

Як виявилося, на кухні однієї із квартир на третьому поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика без послідуючого горіння.

"Рятувальники перевірили помешкання. Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина. З попереднім діазнозом гостра реакція на стрес та ссадинами кисті руки її передали медикам. Від госпіталізації дівчина відмовилась", - йдеться у повідомленні.

Також, внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири, меблі та побутову технікуна кухні.

Обставини даної події встановлюватимуть правоохоронні органи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пошкоджено стіну та вікна: у багатоповерхівці на Одещині вибухнув туристичний газовий балон

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