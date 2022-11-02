"Газовое дело" Онищенко: перед судом предстанет экс-директор "Киевгазэнерго"

Цитата

«2 ноября 2022 года по материалам НАБУ прокурором САП направлено в суд обвинительный акт в отношении директора ООО «ТД «Киевгазэнерго» - одного из участников преступной схемы завладения газом, который длительное время прибегал к мерам конспирации и скрывался от следствия на территории рф», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что директор общества был вовлечен в противоправную деятельность бывшего народного депутата Украины и его приближенных лиц.

«В ходе досудебного следствия установлено, что он принимал участие в приобретении по заниженной стоимости природного газа у подконтрольной преступной группировке нардепа товарной биржи, а также дальнейшей его реализации уже по рыночным ценам. Убытки от такой «деятельности» возглавляемого им предприятия составили более 11,5 млн гривен», - отмечается в сообщении.

Так, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В САП напомнили, что 8 мая 2022 года лицо было задержано детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП во взаимодействии с работниками Госпогранслужбы и Национальной полиции Украины.

11 мая 2022 года ВАКС применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 744 300 гривен залога.

В настоящее время обвинительное заключение направлено в ВАКС для рассмотрения по существу.

Дополнение

В Высший антикоррупционный суд было направлено обвинительный акт в отношении экс-руководителя ООО “Надра Геоцентр” Сергея Свиченко, который является одним из подозреваемых в так называемом “газовом деле” экс-нардепа Александра Онищенко.