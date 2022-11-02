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"Газова справа" Онищенка: перед судом постане ексдиректор "Київгазенерго"

"Газова справа" Онищенка: перед судом постане ексдиректор "Київгазенерго"

Київ • УНН

 • 243039 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо ексдиректора ТОВ «ТД «Київгазенерго» Романа Гумініченка, який є підозрюваним у причетності до «газової справи» екснардепа Олександра Онищенка. Про це за посиланням на інформацію САП передає УНН.

Цитата

«2 листопада 2022 року за матеріалами НАБУ прокурором САП скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ «ТД «Київгазенерго» - одного з учасників злочинної схеми заволодіння газом, який тривалий час вживав заходів конспірації та переховувався від слідства на території рф», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що директора товариства було залучено у протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його наближених осіб.

«У ході досудового слідства встановлено, що він приймав участь у придбанні за заниженою вартістю природного газу у підконтрольній злочинному угрупуванню нардепа товарної біржі, а також подальшій його реалізації вже за ринковими цінами. Збитки від такої «діяльності» очолюваного ним підприємства склали понад 11,5 млн гривень», - зазначається в повідомленні.

Так, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В САП нагадали, що 8 травня 2022 року особу було затримано детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП у взаємодії із працівниками Держприкордонслужби і Національної поліції України.

11 травня 2022 року ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 744 300 гривень застави.

На сьогодні обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Доповнення

До Вищого антикорупційного суду було скеровано обвинувальний акт стосовно екскерівника ТОВ “Надра Геоцентр” Сергія Свіченка, який є одним з підозрюваних у так званій “газовій справі” екснардепа Олександра Онищенка.

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