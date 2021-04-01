"Газова справа" Онищенка: судитимуть ексдиректора "Надра Геоцентр"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно екскерівника ТОВ “Надра Геоцентр” Сергія Свіченка, який є одним з підозрюваних у так званій “газовій справі” екснардепа Олександра Онищенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Цитата:
“1 квітня 2021 року прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до Вищого антикорупційного суду ще один обвинувальний акт у так званій “газовій справі” — про обвинувачення колишнього директора приватної компанії ТОВ “Надра Геоцентр”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директора ТОВ “Надра Геоцентр” було залучено в протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його фінансового директора. Як вказують у САП, за версією правоохоронців, директор компанії подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупуванню нардепа товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ “Надра Геоцентр”, ТОВ “Карпатнадраінвест” та ТОВ “Фірма “ХАС” з ПАТ “Укргазвидобування”. Збитки від такої “діяльності” становлять понад 740 млн гривень.
Зауважується, що директор товариства тривалий час переховувався від слідства на території Російської Федерації. Він був затриманий прикордонниками 12 січня 2021 року в пункті пропуску “Бачівськ” в Сумській області.
Окрім того, 13 січня 2021 року слідчий суддя ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,75 млн гривень застави.
“На сьогодні досудове розслідування стосовно вказаної особи закінчено”, — інформує САП.
Доповнення
Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації “газових схем”.
Як раніше повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану “газову справу” про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.
Нагадаємо, німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну.