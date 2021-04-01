"Газовое дело" Онищенко: будут судить экс-директора "Надра Геоцентр"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-руководителя ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченко, который является одним из подозреваемых в так называемом "газовом деле" экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Цитата:
"1 апреля 2021 года прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в Высший антикоррупционный суд еще один обвинительный акт в так называемом "газовом деле" - об обвинении бывшего директора частной компании ООО "Надра Геоцентр", - говорится в сообщении.
Детали
Так, досудебным расследованием установлено, что директор ООО "Надра Геоцентр" был вовлечен в противоправную деятельность бывшего народного депутата Украины и его финансового директора. Как указывают в САП, по версии правоохранителей, директор компании подавал заявки на подконтрольные преступной группировке нардепа товарные биржи с указанием начальной заниженной цены природного газа, добытого в рамках совместной деятельности ООО "Надра Геоцентр", ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Фирма "ХАС" с ОАО "Укргаздобыча". Убытки от такой "деятельности" составляют более 740 млн гривен.
Отмечается, что директор общества длительное время скрывался от следствия на территории Российской Федерации. Он был задержан пограничниками 12 января 2021 года в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области.
Кроме того, 13 января 2021 года следственный судья ВАКС применил в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1,75 млн гривен залога.
"На сегодня досудебное расследование в отношении указанного лица завершено", - информирует САП.
Дополнение
Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".
Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое "газовое дело" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.
Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину.