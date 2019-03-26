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Газета Тимошенко финансируется из страны-агрессора - депутатское обращение

Киев • УНН

 • 10169 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Народный депутат 8-го созыва Андрей Немировский направил депутатское обращение на имя председателя СБУ Василия Грицака в связи с многочисленными обращениями граждан, касающихся поддержки некоторыми украинскими силами вооруженной агрессии РФ против Украины. Документ есть в распоряжении Prm.ua, сообщает УНН.

Газета Тимошенко финансируется из страны-агрессора - депутатское обращение

С полученной информации депутату стало известно о том, что аффилированная с ВО "Батькивщина" газета "Вечерние вести" имеет двух учредителей ООО "БНИОН Трейд М" (г.. Москва, РФ) и ООО "Строй-Тайм 2000" (г.. Москва, РФ).

"С объективной стороны действия руководителей политической силы" Батькивщина "имеют признаки деяний: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, шпионаж. поскольку умышленное создание информационного ресурса, с руководящим центром на территории государства-агрессора (РФ), с целью совершения ущерб государственному суверенитету, свидетельствует о переходе руководителей политической силы "Батькивщина" на сторону врага и д опомогу в проведении подрывной деятельности в информационной безопасности, а следовательно может содержать состав преступления, предусмотренного статьей 111 УК. Кроме того, в действиях неустановленных лиц, которые являются участниками политической силы "Батькивщина" и аффилированной с ней редакцией "ООО Редакция газеты" Вечерние вести " может содержаться состав уголовных преступлений, предусмотренных ст.ст. 110-2, 11, 114, 255 УК Украины ", - говорится в обращении.

Также в тексте говорится, что "имея центры управления ООО" Редакция газеты "Вечерние вести" в стране-агрессоре, в периодических изданиях делаются социальные опросы, целью которых является формирование мнения избирателей по явного победителя на пост Президента Украины - Тимошенко, а потому со стороны лидеров политической силы "Батькивщина", которые находятся в предварительном сговоре с группой лиц, финансирующих эту деятельность с территории РФ, усматривается влияние на избирательный процесс в Украине ".
Немировский просит Грицака рассмотреть обращение и взять под личный контроль.

"По окончании предварительного расследования материалы направить в суд", - говорится в депутатском обращении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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