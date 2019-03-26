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Газета Тимошенко фінансується з країни-агресора – депутатське звернення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Народний депутат 8-го скликання Андрій Немировський направив депутатське звернення на ім'я голови СБУ Василя Грицака у зв'язку із численними зверненнями громадян, що стосуються підтримки деякими українськими силами збройної агресії РФ проти України. Документ є у розпорядженні Prm.ua, повідомляє УНН.

Газета Тимошенко фінансується з країни-агресора – депутатське звернення

Із отриманої інформації депутату стало відомо про те, що афілійована з ВО "Батьківщина" газета "Вечірні вісті" має двох засновників ТОВ "БНІОН Трейд М" (м. Москва, РФ) та ТОВ "Строй-Тайм 2000" (м. Москва, РФ).

"З об'єктивної сторони дії керівників політичної сили "Батьківщина" мають ознаки діянь: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту; надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шпигунство. Оскільки умисне створення інформаційного ресурсу, з керівним центром на території держави-агресора (РФ), з метою вчинення шкоди державному суверенітетові, свідчить про перехід керівників політичної сили "Батьківщина" на бік ворога та допомогу в проведенні підривної діяльності в інформаційній безпеці, а отже може містити склад злочину, передбаченого статтею 111 ККУ. Крім того, в діях невстановлених осіб, які являються учасниками політичної сили "Батьківщина" та афілійованою з нею редакцією "ТОВ Редакція газети "Вечірні вісті", може міститись склад кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 110-2, 11, 114, 255 КК України", - йдеться у зверненні.

Також у тексті йдеться про те, що "маючи центри керування ТОВ "Редакція газети "Вечірні вісті" в країні-агресорі, в періодичних виданнях робляться соціальні опитування, метою яких є формування думки виборців щодо явного переможця на посаду Президента України - Ю. Тимошенко, а тому зі сторони лідерів політичної сили "Батьківщина", які перебувають у попередньому зговорі з групою осіб, які фінансують цю діяльність з території РФ, вбачається вплив на виборчий процес в Україні".
Немировський просить Грицака розглянути звернення та взяти під особистий контроль.

"По закінченню досудового розслідування матеріали направити до суду", - йдеться у депутатському зверненні.

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