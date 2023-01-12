Гайдай о Белогоровке: Силы обороны улучшили позиции и не дают возможностей россиянам наступать

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«Жестокие бои идут как раз с двух сторон. С направления Харьковского – это Сватово-Кременная. И второе направление, это из Донецкой области – это территория Белогоровки. Там идут достаточно серьезные боевые действия. Там наши Силы обороны держат позиции, и даже немного улучшили их, и не дают возможности наступать российским оккупационным войскам», - рассказал Гайдай.

Он отметил, что территорию Белогоровки разрушали ежедневными обстрелами и до сих пор обстреливают.

«На сегодня населенный пункт Белогоровка просто уже не существует как село», - сказал Гайдай.

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Гайдай сообщал, что на Сватовско-Креминском направлении успех на стороне украинских Сил обороны. Они постепенно освобождают Луганскую область.