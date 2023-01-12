Гайдай про Білогорівку: Сили оборони покращили позиції і не дають можливостей росіянам наступати

Цитата

«Жорстокі бої точаться якраз з двох сторін. З напрямку Харківського – це Сватове-Кремінна. І другий напрямок, це з Донецької області – це територія Білогорівки. Там точаться достатньо серйозні бойові дії. Там наші Сили оборони тримають позиції, і навіть трішки покращили їх, і не дають можливості наступати російським окупаційним військам», - розповів Гайдай.

Він зазначив, що територію Білогорівки руйнували щоденними обстрілами й досі обстрілюють.

«На сьогодні населений пункт Білогорівка просто вже не існує як село», - сказав Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що на Сватівсько-Кремінському напрямку успіх на боці українських Сил оборони. Вони поступово звільняють Луганщину.