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Гайдай про Білогорівку: Сили оборони покращили позиції і не дають можливостей росіянам наступати

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, говорячи про ситуацію у районі Білогорівки на Луганщині, вказав, що Сили оборони України покращили позиції й не дають можливостей росіянам наступати. Але населений пункт зруйнований вщент. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Гайдай про Білогорівку: Сили оборони покращили позиції і не дають можливостей росіянам наступати

Цитата

«Жорстокі бої точаться якраз з двох сторін. З напрямку Харківського – це Сватове-Кремінна. І другий напрямок, це з Донецької області – це територія Білогорівки. Там точаться достатньо серйозні бойові дії. Там наші Сили оборони тримають позиції, і навіть трішки покращили їх, і не дають можливості наступати російським окупаційним військам», - розповів Гайдай.

Він зазначив, що територію Білогорівки руйнували щоденними обстрілами й досі обстрілюють.

«На сьогодні населений пункт Білогорівка просто вже не існує як село», - сказав Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що на Сватівсько-Кремінському напрямку успіх на боці українських Сил оборони. Вони поступово звільняють Луганщину.

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