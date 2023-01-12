Гайдай про Сватівсько-Кремінський напрямок: успіх на боці ЗСУ, поступово звільняють Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Сватівсько-Кремінському напрямку успіх на боці українських Сил оборони. Вони поступово звільняють Луганщину. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Жорстокі бої точаться як раз з двох сторін. З напрямку Харківського – це Сватове-Кремінна, і другий напрямок, це з Донецької області – це територія Білогорівки. Там точаться достатньо серйозні бойові дії», - розповів Гайдай.
За його словами, там українські Сили оборони тримають позиції, і навіть трішки покращили їх, і не дають можливості наступати російським окупаційним військам.
«Що стосується Сватівсько-Кремінському напрямку, то там, навпаки, успіх на боці наших Сил оборони. Поступово крок за кроком вони звільняють Луганщину, проходить деокупація. Потроху просуваються наші війська. Не треба очікувати там потужного прориву, тому що російські війська встигли підготувати оборонні споруди й ретельно всю територію замінувати», - сказав Гайдай.
Доповнення
Гайдай повідомляв, що на Сватівському напрямку в Луганській області точаться бої, відстань до противника подекуди становить лише 40 метрів.
У Луганській області окупаційні війська замінували абсолютно все. Тому ЗСУ просувається повільно, а кожен успіх дається складно.