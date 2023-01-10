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На Сватівському напрямку точаться бої, відстань до противника подекуди 40 метрів - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На Сватівському напрямку в Луганській області точаться бої, відстань до противника подекуди становить лише 40 метрів. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає кореспондент УНН.

На Сватівському напрямку точаться бої, відстань до противника подекуди 40 метрів - Гайдай

Цитата

«Намагалися вони (росіяни – ред.) декілька разів робити контратаки, але вони ні до чого не призводять. До речі, бачить російське командування, що дійсно просуваються Сили оборони України, не швидко, але просуваються вперед. Тому й перекидають з інших напрямків резерви у вигляді особового складу і певної важкої техніки, танків так само. На Сватівському напрямку точаться бої, відстань до противника подекуди складає лише 40 метрів», - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни умисно знищують всі будинки в деокупованих селах.

Також він повідомив, що через складну безпекову ситуацію поранених вчора у Невському мирних жителів евакуюватимуть лише сьогодні.

За даними Луганської ОВА, село Невське 9 січня зазнало масованих російських обстрілів. Після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора росіяни вбили. Ще двох поранено, вказали в ОВА. 

Доповнення

Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині, щоб сповільнити просування Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що біля міста Кремінна Луганської області точаться важкі бої. Окупанти перекинули на цей напрямок декілька батальйонів десантників, що означає їхнє “просідання”.

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