На Сватовском направлении идут бои, расстояние до противника местами 40 метров - Гайдай

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«Пытались они (россияне – ред.) несколько раз делать контратаки, но они ни к чему не приводят. Кстати, видит российское командование, что действительно продвигаются Силы обороны Украины, не быстро, но продвигаются вперед. Поэтому и перебрасывают с других направлений резервы в виде личного состава и определенной тяжелой техники, танков так же. На Сватовском направлении идут бои, расстояние до противника местами составляет всего 40 метров», - рассказал Гайдай.

Детали

По его словам, россияне умышленно уничтожают все дома в деоккупированных селах.

Также он сообщил, что из-за сложной ситуации с безопасностью раненых вчера в Невском мирных жителей будут эвакуировать только сегодня.

По данным Луганской ОВА, село Невское 9 января подверглось массированным российским обстрелам. После деоккупации там осталось жить около 150 человек. Двух из них вчера россияне убили. Еще двое ранены, указали в ОВА.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что возле города Кременная Луганской области идут тяжелые бои. Оккупанты перебросили на это направление несколько батальонов десантников, что означает их “проседание”.