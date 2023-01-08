Біля Кремінної точаться важкі бої, окупанти перекинули декілька батальйонів десантників - Гайдай

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“Ситуація стабільна. Так, там йдуть важкі бої. Дійсно, перекидають на напрямок Кремінної нові підрозділи, найбільш боєздатні - це десантні підрозділи, вони декілька батальйонів перекинули, плюс перекидали туди і важку техніку. У першу чергу це означає, що вони там "просідають" потрохи. Там наші сили оборони, крок за кроком, але відвойовують територію Луганської області”, - сказав Гайдай.

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Гайдай пояснив, що погода впливає на ситуацію на лінії фронту.

“Зараз, дійсно, там за день-два, і вона дуже серйозно промерзне. Можна буде тоді їхати, не переймаючись, що там танк десь застрягне. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки, це буде перевага на нашому боці, тому що якраз і не вистачало для того, щоб десь швидше трохи просуватися, підтримки важкої техніки”, - додав Гайдай.

Він зазначив, що в росіян є важлива ціль - втримати Кремінну, тому що фланги можуть розбитися навпіл - угруповання, яке штурмує Бахмут. Місто Кремінна є знаковим, у плані мотивації з нашого боку і демотивації з боку ворога. Тому що в них, взагалі, перемог особливих немає, вказав Гайдай.

Водночас, з його слів, на Луганщині працює партизанський рух. І нещодавно підірвалися залізничні колії, що зупинило на певний час якраз перекидання особового складу, боєкомплектів. Декілька останніх тижнів в окупантів постійно стаються "бавовни", що ускладнює їм логістику та підвіз боєприпасів.

“Щодо перевірок: окупанти взагалі деякі населені пункти закривають на в’їзд і на виїзд. Вони проводять ретельні перевірки, роблять колективну відповідальність. Тобто, перших 15 місцевих, які їм не сподобалися, можуть забрати і вивезти в Луганськ. Далі там підключаються репресії. Вони можуть мордувати, катувати людей, аби вияснити, хто з них десь комусь допомагав. Є приклади, коли вони у нетверезому стані розстрілювали людей прямо під будинками. Дуже багато з‘явилося блокпостів всередині окупованої Луганщини. І вони таким чином намагаються або перехоплювати дезертирів, або вручають повістки чоловікам”, - розповів Гайдай.

Гайдай також прокоментував ситуацію щодо електрики на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Зокрема, так звана "влада" там не займається інфраструктурою, її не обслуговує.

“Вони давали газ Лисичанську, і дуже цим тішилися. Але там були вибухи в приватних будинках і багатоквартирних будинках, тому що інфраструктуру ніхто не обстежував. І знову ж таки, підстанції ніхто не відновлював. Тому, зараз ми можемо уявити собі 15-17 градусів морозу. Зараз всі люди, у кого є можливість, будуть підключати електроопалювальні різні прилади. Це все почне горіти. Це говорить про відношення окупантів до людей”, - сказав голова ОВА.

Він також додав, що окупанти змушують різні фінансові установи сплачувати податки не в так звану “лнр”, а в росію. Це говорить про те, що вони втрачають область, та вона не буде найближчим часом під їх контролем. Тому окупанти намагаються викачати фінанси з регіону.

Доповнення

Командування російських окупантів, за даними британської розвідки, занепокоєне можливістю українських наступальних дій на півночі Луганської області, або на Запоріжжі.