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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Гайдай о Сватовско-Креминском направлении: успех на стороне ВСУ, постепенно освобождают Луганскую область

Киев • УНН

 • 452604 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. На Сватовско-Креминском направлении успех на стороне украинских Сил обороны. Они постепенно освобождают Луганскую области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Гайдай о Сватовско-Креминском направлении: успех на стороне ВСУ, постепенно освобождают Луганскую область

Цитата

«Жестокие бои идут как раз с двух сторон. С направления Харьковского – это Сватово-Кременная, и второе направление, это с Донецкой области – это территория Белогоровки. Там идут достаточно серьезные боевые действия», - рассказал Гайдай.

По его словам, там украинские Силы обороны держат позиции, и даже немного улучшили их, и не дают возможности наступать российским оккупационным войскам.

«Что касается Сватовско-Кременского направления, то там, наоборот, успех на стороне наших Сил обороны. Постепенно шаг за шагом они освобождают Луганскую область, проходит деоккупация. Понемногу продвигаются наши войска. Не надо ожидать там мощного прорыва, потому что российские войска успели подготовить оборонительные сооружения и тщательно всю территорию заминировать», - сказал Гайдай.

Дополнение

Гайдай сообщал, что на Сватовском направлении в Луганской области идут бои, расстояние до противника местами составляет всего 40 метров.

В Луганской области оккупационные войска заминировали абсолютно все. Поэтому ВСУ продвигается медленно, а каждый успех дается сложно.

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