Гайдай: оккупанты атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть, в городе уничтожают дом за домом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом. Жители Лисичанская почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда. и инфраструктурных объектов", - отметил он.
Детали
Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади почти 500 кв. м. От мощного огня россиян пострадали также Белогоровка и Волчоярка.
"В одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад. К сожалению, врачам не удалось спасти мужчине жизнь", - добавил глава ОВА.
Также российские оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, содержат северо-западную и юго-восточную части завода.
Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Вовчоярки и Малорязанцевого, частично преуспевающие, удерживающие под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.
В то же время наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти.
Напомним
Российские захватчики есть в окрестностях Лисичанска, но об уличных боях еще речь не идет. Город не окружен.