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Гайдай: окупанти атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину, в місті знищують будинок за будинком

Гайдай: окупанти атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину, в місті знищують будинок за будинком

Київ • УНН

 • 104182 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом. Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів", - зазначив він.

Деталі

Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центри, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м. Від потужного вогню росіян постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка.

"В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя", - додав голова ОВА.

Також російські окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Крім того, росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

Нагадаємо 

Російські загарбники є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Місто не оточене.

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