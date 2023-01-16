Гауляйтер Севастополя сообщил о 10 сбитых беспилотниках

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«Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. В городе все спокойно», – сообщил развожаев.

Напомним

развожаев ранее сегодня уже говорил о сбитом беспилотнике.