Гауляйтер Севастополя повідомив про 10 збитих безпілотників

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«Підсумок сьогоднішньої ворожої атаки на Севастополь: ППО і Чорноморський флот збили 10 із 10 укробеспілотників над морем. Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали. У місті все спокійно», – повідомив развожаєв.

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розвожаєв раніше сьогодні вже говорив про збитий безпілотник.