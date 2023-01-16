Гауляйтер Севастополя повідомив про 10 збитих безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Так званий губернатор окупованого Севастополя стверджує, що російська ППО сьогодні збила 10 українських безпілотників над морем. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
«Підсумок сьогоднішньої ворожої атаки на Севастополь: ППО і Чорноморський флот збили 10 із 10 укробеспілотників над морем. Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали. У місті все спокійно», – повідомив развожаєв.
Нагадаємо
розвожаєв раніше сьогодні вже говорив про збитий безпілотник.