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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 73124 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109913 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130981 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138025 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174082 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154725 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142099 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 185159 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Гассиев назвал Усика наиболее опасным соперником в карьере

Гассиев назвал Усика наиболее опасным соперником в карьере

Киев  •  УНН

 • 18118 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Чемпион WBA Super, IBF россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинце Александре Усике (14-0, 11 КО), с которым он встретится в финале World Boxing Super Series. Об этом Гассиев рассказал в интервью tsargrad.tv, передает УНН.

"На данном этапе моей карьеры Усик опасный и серьезный соперник. К бою нужно отнестись, как я всегда это делаю, с полной серьезностью, с полной ответственностью к подготовке, сделать все возможное и невозможное для победы", - сказал россиянин.

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Кроме того, соперник Усика отметил, что начал готовиться к данному бою, как только начал профессиональную карьеру.

"Я начал готовиться к этому бою, как только надел боксерские перчатки и перешел в профессионалы. Моя мечта была с самого начала стать абсолютным чемпионом мира", - добавил Гассиев.

Добавим также, поединок боксеров пройдет 21-го июля.

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