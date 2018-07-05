Гассиев назвал Усика наиболее опасным соперником в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Чемпион WBA Super, IBF россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинце Александре Усике (14-0, 11 КО), с которым он встретится в финале World Boxing Super Series. Об этом Гассиев рассказал в интервью tsargrad.tv, передает УНН.
"На данном этапе моей карьеры Усик опасный и серьезный соперник. К бою нужно отнестись, как я всегда это делаю, с полной серьезностью, с полной ответственностью к подготовке, сделать все возможное и невозможное для победы", - сказал россиянин.
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Кроме того, соперник Усика отметил, что начал готовиться к данному бою, как только начал профессиональную карьеру.
"Я начал готовиться к этому бою, как только надел боксерские перчатки и перешел в профессионалы. Моя мечта была с самого начала стать абсолютным чемпионом мира", - добавил Гассиев.
Добавим также, поединок боксеров пройдет 21-го июля.