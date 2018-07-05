Гассієв назвав Усика найбільш небезпечним суперником в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Чемпіон WBA Super, IBF росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) розповів про своє ставлення до чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO українця Олександра Усика (14-0, 11 КО), з яким він зустрінеться у фіналі World Boxing Super Series. Про це Гассієв розповів в інтерв'ю tsargrad.tv, передає УНН.
"На даному етапі моєї кар'єри Усик найнебезпечніший і найсерйозніший суперник. До бою потрібно поставитися, як я завжди це роблю, з повною серйозністю, з повною відповідальністю до підготовки, зробити все можливе і неможливе для перемоги", - сказав росіянин.
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Окрім того, суперник Усика відзначив, що почав готуватися до даного бою, тільки як почав професійну кар'єру.
"Я почав готуватися до цього бою, як тільки надів боксерські рукавички і перейшов у професіонали. Моя мрія була з самого початку стати абсолютним чемпіоном світу", - додав Гассієв.
Додамо також, поєдинок боксерів пройде 21-го липня.