Хорошо сыграть в защите: Гвардиола дал комментарий перед игрой за выход в финал Лиги чемпионов

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"ПСЖ" - выдающаяся команда, все это знают. Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти очень свежее то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как здорово мы можем играть. Мы снова должны выйти на поле сыграть так, как мы умеем. Это нетрудно", - рассказал испанский коуч.

Также Гвардиола похвалил своего коллегу по цеху Почеттино и заявил, что "Манчестер Сити" необходимо сфокусироваться на себе.

"Нас ждут те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии - желание выйти в финал вполне понятно. Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру сопернику. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить", - добавил Гвардиола.

Напомним

Первая игра этого противостояния завершилась в пользу "горожан".