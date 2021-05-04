Гарно зіграти в захисті: Гвардіола дав коментар перед грою за вихід у фінал Ліги чемпіонів

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“ПСЖ” — видатна команда, всі це знають. Вони здатні створювати для перемоги те, чого багато хто просто не очікує. Звичайно, я знаю, на що вони здатні, але в пам’яті дуже свіже те, що вони роблять на полі. У той же час ми знаємо, як здорово ми можемо грати. Ми знову повинні вийти на поле зіграти так, як ми вміємо. Це неважко“, — розповів іспанський коуч.

Також Гвардіола похвалив свого колегу по цеху Маурісіо Почеттіно і заявив, що “Манчестер Сіті” необхідно сфокусуватися на собі.

“Нас чекають ті ж небезпеки, що і в першому матчі. Вони можуть поміняти розстановку, у них дуже розумний тренер, я не знаю, що вони будуть робити. Ми жодного разу не доходили до цієї стадії — бажання вийти в фінал цілком зрозуміло. Треба сфокусуватися на собі, ми повинні разом читати гру, триматися разом у важкі моменти, разом долати труднощі. Ми щосили постараємося нав’язати свою гру суперникові. Треба добре зіграти в обороні, зберігати терпіння і постаратися забити”, — додав Гвардіола.

Нагадаємо

Перша гра цього протистояння завершилася на користь “містян”.