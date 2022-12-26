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Гарибашвили снова заявил, что Грузия не получила статуса кандидата в ЕС только "по политическим мотивам"

Гарибашвили снова заявил, что Грузия не получила статуса кандидата в ЕС только "по политическим мотивам"

Киев • УНН

 • 317165 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал главными итогами уходящего года для Грузии признание европейской перспективы страны и вновь повторил, что Грузия на этом этапе не получила статуса кандидата в ЕС исключительно "по политическим мотивам". Об этом информирует Новости-Грузия, передает УНН.

Цитата

"Мы намного, в два-три раза впереди проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина приобрела статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны", - заявил Гарибашвили.

Детали

При этом он отметил, что в Тбилиси с пониманием относятся к этой мотивации и желают успехов, мира и процветания дружественным государствам.

Премьер подчеркнул, что сегодня правящая партия Грузии имеет "очень четкую дорожную карту" дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.

Глава правительства также заявил, что "процессы еще продолжаются". По его словам, в Венецианскую комиссию отправлены законопроекты, и власти ждут ее заключения, после чего внесут соответствующие изменения.

Добавим

3 марта Грузия вместе с Молдовой вслед за Украиной подали заявки на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре.

Однако Грузия кандидатом на членство в ЕС не стала. 23 июня страны Евросоюза признали Украину и Молдову, но не Грузию, кандидатами на вступление в ЕС.

Грузии был предоставлен статус "европейской перспективы". Еврокомиссия выдвинула ей список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по европейской интеграции.

В настоящее время официальными кандидатами на членство в ЕС являются Украина, Молдова, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция.

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