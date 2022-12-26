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Гарібашвілі знову заявив, що Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС лише "за політичними мотивами"

Гарібашвілі знову заявив, що Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС лише "за політичними мотивами"

Київ • УНН

 • 317166 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав головними підсумками року, що минає, для Грузії визнання європейської перспективи країни та знову повторив, що Грузія на цьому етапі не отримала статусу кандидата в ЄС виключно "за політичними мотивами". Про це інформує Новости-Грузия, передає УНН.

Цитата

"Ми набагато, в два-три рази попереду щодо проведення реформ порівняно з Україною та Молдовою, і це було політичне рішення. Відкрито заявлялося, що Україна набула статусу кандидата, тому що країна перебуває у стані війни, а Молдова перебуває на межі війни", - заявив Гарібашвілі.

Деталі

При цьому він зазначив, що у Тбілісі з розумінням ставляться до цієї мотивації та бажають успіхів, миру та процвітання дружнім державам.

Прем'єр наголосив, що сьогодні правляча партія Грузія має "дуже чітку дорожню карту" подальшої інтеграції країни до Євросоюзу на основі 12 рекомендацій Єврокомісії.

Глава уряду також заявив, що "процеси ще продовжуються". За його словами, у Венеціанську комісію відправлені законопроекти, і влада чекає на її укладання, після чого внесе відповідні зміни.

Додамо

3 березня Грузія разом із Молдовою слідом за Україною подали заявки на вступ до Євросоюзу за прискореною процедурою.

Проте Грузія кандидатом на членство у ЄС не стала. 23 червня країни Євросоюзу визнали Україну та Молдову, але не Грузію, кандидатами на вступ до ЄС.

Грузії було надано статус "європейської перспективи". Єврокомісія висунула їй список із 12 критеріїв для подальшого просування шляхом європейської інтеграції.

Наразі офіційними кандидатами на членство в ЄС є Україна, Молдова, Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія та Туреччина.

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