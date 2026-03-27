Гарантии безопасности США не связаны с отводом ВСУ из Донбасса - Рубио

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Госсекретарь США заявил, что гарантии безопасности не зависят от отступления из Донбасса. По его словам, эти гарантии заработают только после завершения войны.

Гарантии безопасности США не связаны с отводом ВСУ из Донбасса - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины не привязываются к выводу украинских войск из Донбасса. Об этом он сказал в комментарии для DRM News, передает УНН.

Детали

По словам Рубио, утверждения о таком условии являются якобы ложными.

"Это неправда. Очень жаль, что президент Украины Владимир Зеленский это сказал, потому что он знает – это неправда. Ему сказали не это", – отметил он.

В то же время госсекретарь уточнил позицию Вашингтона относительно гарантий безопасности.

"Гарантии безопасности не заработают, пока война не закончится", – пояснил Рубио.

Он добавил, что США доводят до сведения украинской стороны позицию России по Донбассу, однако решение относительно дальнейших шагов остается за Киевом.

"Если украинские власти не пойдут на уступки, конфликт продолжится", – подчеркнул он.

Рубио подчеркнул, что США выступают посредником в процессе урегулирования и заинтересованы в завершении войны, однако пока новых переговоров не запланировано.

Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса для предоставления гарантий. Отступление поставит под угрозу безопасность Украины и всей Европы.

